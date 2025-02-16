勇鷹高教機墜海搜尋機骸 都蘭鼻海域岸際無所獲

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（中央社記者李先鳳台東縣16日電）空軍志航基地1架勇鷹高教機昨天在台東都蘭鼻外海失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，軍方及海巡持續搜尋飛機殘骸，主要鎖定都蘭鼻一帶海域和岸際，但至目前仍無任何發現。

海巡署東部分署表示，海巡、岸巡均出動搜尋，除巡防艇之外，今天還有無人機加入搜尋行列，擴大範圍；由於今天海象不佳，截至目前仍無所獲。

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據了解，軍方若搜尋機身位置確定，將委請民間打撈公司協助，簽約後展開打撈作業，以釐清事故原因。

另外，平安獲救的訓練官林瑋，台東馬偕醫院告訴中央社記者，飛官入院時生命徵象穩定，僅有些許擦傷，並無其他症狀，今天狀況穩定，照X光也沒肺炎情形，週一會再照一次，若沒問題就可出院。（編輯：謝雅竹）1140216