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勇鷹高教機台東失事
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勇鷹高教機台東失事1/12
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勇鷹高教機墜海搜尋機骸 都蘭鼻海域岸際無所獲

2025/2/16 12:20（2/16 12:49 更新）
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空軍志航基地勇鷹高教機15日在距離東海岸都蘭外海5浬處墜海，目前空軍尚未確認黑盒子訊號。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭沿海的水流很亂，還有一條海溝，恐會影響打撈作業。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
空軍志航基地勇鷹高教機15日在距離東海岸都蘭外海5浬處墜海，目前空軍尚未確認黑盒子訊號。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭沿海的水流很亂，還有一條海溝，恐會影響打撈作業。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
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（中央社記者李先鳳台東縣16日電）空軍志航基地1架勇鷹高教機昨天在台東都蘭鼻外海失事墜海，少校訓練官林瑋跳傘獲救，軍方及海巡持續搜尋飛機殘骸，主要鎖定都蘭鼻一帶海域和岸際，但至目前仍無任何發現。

海巡署東部分署表示，海巡、岸巡均出動搜尋，除巡防艇之外，今天還有無人機加入搜尋行列，擴大範圍；由於今天海象不佳，截至目前仍無所獲。

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據了解，軍方若搜尋機身位置確定，將委請民間打撈公司協助，簽約後展開打撈作業，以釐清事故原因。

另外，平安獲救的訓練官林瑋，台東馬偕醫院告訴中央社記者，飛官入院時生命徵象穩定，僅有些許擦傷，並無其他症狀，今天狀況穩定，照X光也沒肺炎情形，週一會再照一次，若沒問題就可出院。（編輯：謝雅竹）1140216

林瑋
勇鷹高教機疑發動機失效墜海 專家分析可能故障原因勇鷹高教機墜落海域海流亂 黑盒子訊號尚未確認
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