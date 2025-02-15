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更新／勇鷹高教機台東外海失事 飛行員跳傘獲救
首頁 / 政治

勇鷹高教機墜海飛行員林瑋跳傘獲救 失事機僅飛183小時[影]

2025/2/15 10:43（2/15 10:58 更新）
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1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
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（中央社記者吳書緯台北15日電）空軍飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）今天上午8時40分於台東志航基地起飛後，因雙發動機失效，墜落於機場北面海面，飛行員跳傘獲救。空軍公布，墜海的雙座型高教機，飛行總時間183小時，飛行員為少校訓練官林瑋，當時執行課目是基本航線投彈科目。

空軍司令部表示，林瑋彈射落海並登上個人救生小艇，即由救護隊直升機救援吊掛，安全獲救，意識清楚，隨即送往台東馬偕醫院，經初步檢查，健康狀況良好。

影片來源：中央社

空軍指出，林瑋為空軍官校102年班，飛行總時間為1184+50小時，當時執行科目為基本航線投彈。

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空軍說明，墜海的雙座型高教機，飛行總時間183小時，由單人駕駛，晨間執行科目為基本航線投彈。空軍司令部已編組專案小組，協同漢翔公司調查以釐清肇因，確保訓練安全。

勇鷹新式高級教練機為國機國造代表，根據規劃，漢翔將於民國115年前交機空軍66架；這次是勇鷹高教機交付空軍後，首次發生失事。（編輯：黃瑞弘）1140215

1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（中）。右上方紅圈處為同時訓練的另一架軍機。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（中）。右上方紅圈處為同時訓練的另一架軍機。（民眾提供）
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
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