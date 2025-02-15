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更新／勇鷹高教機台東外海失事 飛行員跳傘獲救
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勇鷹高教機台東外海墜機 飛行員林瑋跳傘獲救【更新】

2025/2/15 09:17（2/15 10:59 更新）
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圖為勇鷹高教機同型機。（中央社檔案照片）
圖為勇鷹高教機同型機。（中央社檔案照片）
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東1架勇鷹高教機上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生，空軍啟動搜救任務，飛行員已獲救，並送至台東馬偕醫院治療，軍方人士表示，送醫飛行員身體狀況穩定。

空軍司令部說明，駕駛勇鷹高教機的飛行員為少校訓練官林瑋，空軍官校102年班，今天執行一批2架次的基本航線投彈的飛行科目訓練，擔任長機單人操作，在飛機起飛後，雙發動機失效，林瑋跳傘逃生。在空僚機發現立即通報緊急救援，救護隊直升機獲報，趕往現場救援吊掛，飛行員林瑋安全獲救。（編輯：林恕暉）1140215

影片來源：中央社
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（中）。右上方紅圈處為同時訓練的另一架軍機。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（中）。右上方紅圈處為同時訓練的另一架軍機。（民眾提供）

勇鷹高教機失事 飛行員跳傘獲救（09:36）

（中央社記者吳書緯台北15日電）空軍司令部今天表示，飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）今天上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救。

空軍司令部進一步表示，已經組成專案調查小組實施肇因調查。

這也是勇鷹高教機交付空軍後，首次發生失事意外。

駕駛勇鷹高教機的飛行員為少校訓練官林瑋，空軍官校102年班，今天執行基本航線投彈的飛行科目訓練時，在飛機起飛後，宣告雙發動機失效，林瑋跳傘獲救。（編輯：黃瑞弘、楊蘭軒）1140215

台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
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勇鷹高教機台東外海墜機 飛行員跳傘（09:18）

（中央社記者盧太城台東縣15日電）軍方人士今天上午表示，1架勇鷹高教機上午8時38分在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘，附近漁船趕往搜救，軍方已啟動搜救任務，空勤總隊、海巡署都接獲通知到場搜救。（編輯：林恕暉）1140215

#空勤總隊
#勇鷹高教機
#都蘭
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