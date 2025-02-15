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勇鷹高教機台東失事
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勇鷹高教機疑發動機失效墜海 專家分析可能故障原因

2025/2/15 18:43（2/15 19:03 更新）
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圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
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（中央社記者吳書緯台北15日電）空軍1架勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域因雙發動機失效墜海，飛行員林瑋少校彈射跳傘獲救。專家分析，導致雙發動機失效的原因，有可能是1具發動機故障後，波及到另1具發動機，導致雙發動機失效。

空軍表示，已編組專案小組，並協同漢翔公司調查以釐清肇因，確維訓練安全。

勇鷹高教機的外型承襲國造IDF經國戰機低阻力及高攻角的氣動力特性，但全機超過80%更新，採用2具F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局，並大量採用複合材料，以減輕飛機重量、提升飛行性能。

退役中將、前空軍副司令張延廷告訴中央社記者，造成發動機失效的原因，包括壓縮器失速、附件齒輪箱齒輪咬死、滑油系失效、主控油系失效、鳥擊等多項因素，而在起飛階段發動機若吸入小螺絲或是異物，也會導致壓縮器失速、失效，進而導致發動機失去動力。

至於2具發動機同時失效的可能情況，張延廷分析，有可能是1具發動機的葉片打穿到另1具發動機，導致雙發動機失效，或是2具發動機同時遭受鳥擊、或吸入異物導致失效，但此機率極低。

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國防院副研究員舒孝煌受訪指出，雙發動機同時失效的可能性不大，導致雙發動機失效的狀況，可能是遭遇吸入意外或鳥擊，或是1具發動機失效後，發動機內破碎葉片波及另1具正常運作的發動機，進而導致雙發動機失效。

舒孝煌認為，勇鷹高教機承襲IDF經國號戰機的設計，設計成熟且已交付空軍使用一段時間，因此應該可以初步排除是勇鷹高教機在設計上的問題。（編輯：張若瑤）1140215

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影片來源：中央社
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
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