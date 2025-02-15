勇鷹高教機首度失事 同型機停飛查事故原因

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）空軍1架勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域墜落，現場民眾目睹通報搶救。飛行員林瑋跳傘獲救，送醫檢查身體狀況良好，但因嗆水需住院觀察，目前同型機暫時停飛。

空軍志航基地上校主任鄭景維接受媒體聯訪表示，上午勇鷹高教機在距離岸邊5浬處失事，飛行員林瑋跳傘獲救，身體狀況良好，但必須住院進一步檢查和觀察。

勇鷹新式高級教練機為國機國造代表，依規劃漢翔將於民國115年前交機空軍66架；這次是勇鷹高教機交付空軍後首次發生失事，空軍目前暫時停飛同型機，找出失事原因。

今天上午8時許台東縣消防局119、海巡署包括岸巡和海巡15隊、空勤總隊分別獲報有民眾在都蘭外海看到戰機墜海，飛行員跳傘落海。由於高教機失事海域距離岸邊不遠，許多民眾和作業漁船目睹高教機墜海發出巨響，以及飛行員跳傘落海，當時旁邊還有另架伴飛的高教機。

影片來源：中央社

1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）

1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（中）。右上方紅圈處為同時訓練的另一架軍機。（民眾提供）

台東縣消防局成功大隊都蘭分隊人員獲報穿著潛水穿前往海邊，海巡第15隊巡邏艇也趕往現場，駐守在台東豐年機場和志航基地的黑鷹直升機立即升空，各方人員展開陸、海、空搜救。

約半小時後傳出好消息，在附近作業1艘膠筏將飛行員救上膠筏，隨後由志航基地黑鷹直升機吊掛前往志航基地轉送台東馬偕紀念醫院，隨行軍醫告訴在馬偕守候媒體「無大礙」，並比出OK手勢。

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飛行員沒有明顯外傷，醫院立即進行全身檢查，急診室醫生鄭宏熙說明檢查結果表示，林姓飛官意識清醒，由於海上有短暫意識昏迷、嗆水、輕微失溫等狀況，因此還要住院觀察。

依軍方資訊，駕駛勇鷹高教機的飛行員為少校訓練官林瑋，空軍官校102年班，今天執行一批2架次的基本航線投彈的飛行科目訓練，擔任長機單人操作編號1130的高教機，在飛機起飛後，雙發動機失效，林瑋跳傘逃生，在空僚機發現立即通報緊急救援。（編輯：孫承武）1140215