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勇鷹高教機墜落海域海流亂 黑盒子訊號尚未確認

2025/2/15 15:52（2/15 16:16 更新）
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1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）
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（中央社記者盧太城台東縣15日電）空軍勇鷹高教機今天上午在台東都蘭海域墜海，空軍尚未確認黑盒子訊號，將儘快定位和打撈。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭沿海的水流很亂，還有海溝，恐影響打撈。

空軍志航基地勇鷹高教機上午在距離東海岸都蘭外海5浬處墜海，飛行員林瑋跳傘獲救，送醫檢查身體狀況良好，但因嗆水需住院觀察。目擊民眾表示，勇鷹墜海時並未發生爆炸和解體。

空軍司令部公共事務組長馮瑞華接受中央社記者電話訪問表示，目前尚未確認黑盒子訊號，後續如確定黑盒子訊號後將儘速定位，並和民間打撈公司簽約打撈。

民國109年10月29日由飛官朱冠甍駕駛的F-5E戰機在志航基地起飛，不久即在基地附近的加路蘭上空墜海，朱冠甍成功彈跳，但落海被救起時已無生命跡象，送醫不治。因海流亂，隔年4月才將機身打撈上岸。

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海巡人員表示，從台東市富岡港往北到加路蘭、都蘭這段海域，海流很亂，大原則是往北流，但沿岸流有時候會夾雜著亂流，往北、往南飄忽不定，因此只能以戰機落海處為中心點向外搜尋。

東海岸阿美族人則表示，這段海域有一條很深的海溝，如被流水帶入海溝，將增加打撈難度，加上周邊珊瑚礁群密布都會影響打撈。（編輯：郭諭儒）1140215

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空軍志航基地勇鷹高教機15日在距離東海岸都蘭外海5浬處墜海，目前空軍尚未確認黑盒子訊號。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭沿海的水流很亂，還有一條海溝，恐會影響打撈作業。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
空軍志航基地勇鷹高教機15日在距離東海岸都蘭外海5浬處墜海，目前空軍尚未確認黑盒子訊號。當地阿美族人表示，從富岡港往北到都蘭沿海的水流很亂，還有一條海溝，恐會影響打撈作業。中央社記者盧太城台東攝 114年2月15日
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