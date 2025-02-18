勇鷹高教機失事墜海 空軍：無法完全排除鳥擊

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（中央社記者吳書緯台北18日電）空軍1架勇鷹高教機15日因雙發動機失效墜海於志航基地東北方海域，飛行員林瑋少校跳傘獲救。針對雙發動機失效情況罕見，空軍今天表示，納編漢翔公司等成立事件調查編組，目前仍無法完全排除鳥擊因素。

國防部今天召開例行記者會，由空軍司令部督察長虞德忠少將進行「空軍0215專案簡報」，林瑋獲救後於台東馬偕醫院各項檢查均正常，已於昨天出院，後續將赴國軍醫院進行身心復健檢查及適飛評估。

虞德忠指出，依據訪談飛行員林瑋口述，勇鷹高教機起飛離地後，在高度約2000呎、空速約300浬時，明顯感受到推力喪失，檢查發動機儀表，各項數值持續下掉，接續各顯示器均消失無顯示，林瑋隨即呼叫「MAYDAY（求救訊號），雙發動機失效」兩次，立即致動彈射座椅跳傘逃生，彈射跳傘當時速度約210浬，高度低於2000呎，跳傘位置位於志航基地050方位4浬。

針對勇鷹機體搜尋情況，虞德忠說明，海巡署海巡艇15日在跳傘位置東北面約1浬位置，撈獲左機翼部分機體殘骸，空軍16日已協請海巡艇攜帶器材搜尋先進型殘存記憶單元（黑盒子）及定位機體位置，目前已啟動打撈緊急採購作業，由空軍擇派隨船人員執行定位與打撈，交專案小組調查失事原因。

虞德忠表示，空軍已於15日暫停勇鷹高教機各項飛行訓練，並擬定飛行員學科、模擬機訓練與飛機特檢作業，並納編漢翔公司及各專業成立事件調查編組，就環境、機械、人因等面向，邀集運安會、民航局及學界，共同調查事件肇因。

媒體關切雙發動機失效情況罕見，是否有可能是鳥擊所造成。虞德忠說明，目前調查沒有辦法完全排除鳥擊的可能，但林瑋口述飛行時沒有聞到異味或是焦臭味，當時的情況就是「發動機推力喪失」。

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至於勇鷹墜海前顯示器均消失無顯示的情況，虞德忠表示，顯示器消失就是電力供應出問題，但不能就直接臆測是發電機異常導致失事，發動機失效會發生的狀況非常多。

對於勇鷹高教機停飛對於飛行員訓練的影響，虞德忠表示，目前飛行員換裝訓練不會受到影響，但也不可能無限期停飛，將盡快查明原因並做完特檢和相關訓練，在安全無虞的情況下盡速復飛。（編輯：楊凱翔）1140218

影片來源：中央社

1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘（右上方）。海面水痕（紅圈處）為墜機位置。（民眾提供）