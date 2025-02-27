勇鷹高教機墜海 打撈船寶拉麗絲3號台東外海就定位

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（中央社記者盧太城台東縣27日電）空軍勇鷹高教機15日墜落台東都蘭外海，軍方委託打撈的銓日儀公司動用新購的「寶拉麗絲3號」，今天抵達定位海域，開始打撈作業。

今天上午台東都蘭外海出現大型船隻，因與一般漁船明顯不同，引起附近漁船好奇。尤姓漁民說，大約中午看見船隻先在海上遶行，不久後轉入漁港短暫休息，隨後再度出海，下午就定點不動，船身寫著「寶拉麗絲3號」。

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中央社記者求證銓日儀公司，負責打撈事務的周姓協理手機未接；不過有軍方人員證實，打撈公司依據合約已經開始打撈作業。

空軍編號1130勇鷹高教機於15日墜落台東都蘭海域，19日接收到黑盒子發報訊號，20日由打撈得標廠商銓日儀公司動員船舶及機具進行水下聲納探測；因受東北季風影響，海象不佳，導致打撈作業主力船隻「寶拉麗絲3號」延至今天才駛抵預定海域，紅藍相間船身在海上格外醒目。（編輯：陳仁華）1140227

空軍勇鷹高教機日前墜落台東都蘭外海，軍方委託打撈廠商銓日儀公司動用新購船隻「寶拉麗絲3號」助打撈，於27日抵達定位海域。中央社記者盧太城台東攝 114年2月27日