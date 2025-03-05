加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院新會期召委民進黨8席國民黨7席 民眾黨交通委員會獲1席
首頁 / 政治
勇鷹高教機台東失事
新聞專題
勇鷹高教機台東失事1/19
首頁 / 政治

空軍：經2週密集特別檢查 勇鷹高教機今天恢復訓練

2025/3/5 08:43（3/5 08:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。（中央社檔案照片）
圖為2021年底勇鷹高教機於台東亮相。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北5日電）空軍勇鷹高教機2月15日墜落台東都蘭外海，空軍司令部今天表示，經2週密集特別檢查程序與項目，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。

空軍編號1130勇鷹高教機2月15日墜落於距離台東都蘭岸邊5浬處海域，飛官林瑋及時跳傘逃生，住院觀察，2月17日出院。

google news透過 Google News追蹤中央社

空軍司令部上午發布新聞稿指出，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，由飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經2週密集作業，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。

空軍司令部強調，失事飛機打撈工作持續進行，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並持恆落實機務檢查，保障人員訓練安全。（編輯：蘇龍麒）1140305

#空軍
#空軍司令部
#勇鷹
#勇鷹高教機
延伸閱讀
勇鷹高教機墜海 打撈船寶拉麗絲3號台東外海就定位國機國造勇鷹高教機首度失事 明年全數交機面臨考驗勇鷹高教機失事墜海 空軍：無法完全排除鳥擊勇鷹高教機失事漢翔3點澄清 駁斥零件公差等品管質疑勇鷹高教機失事 漢翔：組裝測試順利沒問題 未獲停產命令勇鷹高教機疑發動機失效墜海 專家分析可能故障原因
勇鷹高教機台東失事
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
勇鷹高教機墜海 打撈船寶拉麗絲3號台東外海就定位
202
更多編輯台推薦新聞：