空軍：經2週密集特別檢查 勇鷹高教機今天恢復訓練
2025/3/5 08:43（3/5 08:52 更新）
（中央社記者楊堯茹台北5日電）空軍勇鷹高教機2月15日墜落台東都蘭外海，空軍司令部今天表示，經2週密集特別檢查程序與項目，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。
空軍編號1130勇鷹高教機2月15日墜落於距離台東都蘭岸邊5浬處海域，飛官林瑋及時跳傘逃生，住院觀察，2月17日出院。
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空軍司令部上午發布新聞稿指出，針對日前勇鷹高教機一級飛安事件，由飛訓部與漢翔公司共同擬定飛機特別檢查程序與項目，經2週密集作業，並加強空（技）勤人員學術科與模擬機訓練，於今天恢復飛行訓練。
空軍司令部強調，失事飛機打撈工作持續進行，將儘速搜集相關紀錄器釐清肇因，並持恆落實機務檢查，保障人員訓練安全。（編輯：蘇龍麒）1140305
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