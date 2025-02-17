勇鷹高教機失事漢翔3點澄清 駁斥零件公差等品管質疑

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（中央社記者江明晏台北17日電）勇鷹高教機首度失事，漢翔今天針對媒體報導指稱生產線認證過期、維修費用驚人、趕工搶進度波及品管等3大事項澄清，強調皆與事實不符，所謂「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。

漢翔研製「國機國造」勇鷹高教機，15日上午在台東都蘭海域墜落失事，是該機型交付空軍以來，首次發生失事，空軍司令部已下令同機型暫時停飛，並成立專案小組。

針對部分媒體報導內容，漢翔今天發布澄清稿。漢翔強調，此次事件肇因調查，由空軍主導，漢翔現正全力配合辦理，有關事故原因判斷，公司現階段不做任何評論。

漢翔也針對多項媒體報導內容提出澄清，媒體提及「位於岡山發動機廠生產線的NADCAP認證過期，嚴重影響該廠交貨」。漢翔表示，此事已於先前說明過，NADCAP製程認證為國際航空製造業針對特定製程的第三方認證查核，為例行性年度工作，該次查核雖有缺失，但均已實質改正，未影響漢翔公司對美、歐發動機大廠出貨，與此次事件無關；更無所謂「台中派處的主管，不熟悉岡山廠製程所致」等無根據的言論。

漢翔強調，媒體提及「勇鷹高教機每年維修費用太驚人」，為錯誤訊息，空軍原已針對此點向立法院澄清，表示勇鷹高教機後勤維保合約形式與IDF、F-16、幻象2000等3型機不同，金額計算方式也不同，若採相同方式計算機隊維持費用，則勇鷹高教機均低於3型主力戰機，並無所謂勇鷹維保費用過高之事。

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針對媒體指稱，「漢翔公司為滿足每年交機目標而趕工搶進度，導致零件公差、材料強度、機件設備穩定性等品管問題連連。」漢翔強調，完全與事實不符，每一項產品於交貨前均配合客戶依規範完成品質檢驗，不可能因趕工而忽略任何步驟或放寬標準，所指「零件公差、材料強度、機件設備穩定性」等問題，並未發生。

漢翔指出，此次事件發生以來，漢翔公司派遣大型工程及飛安團隊進駐，配合空軍進行客觀肇因分析，渲染錯誤資訊除誤導大眾視聽外，對事件分析工作無益。（編輯：楊蘭軒）1140217