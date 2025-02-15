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勇鷹高教機台東失事
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勇鷹高教機台東失事3/8
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勇鷹高教機台東外海墜機獲救 飛行員意識清醒

2025/2/15 10:46（2/15 11:07 更新）
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台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救。（民眾提供）
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（中央社記者盧太城、張祈台東縣15日電）軍方人士今天表示，1架勇鷹高教機上午8時38分在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘獲救，目前人員意識清醒，失事原因待調查釐清。

空軍司令部表示，飛訓部1架勇鷹高教機（機號1130）上午8時40分起飛後宣告雙發動機失效，人員跳傘獲救送台東馬偕紀念醫院救治。

影片來源：中央社

醫院表示，墜海的34歲林姓飛官9時39分抵急診後目前意識清醒，於海上有短暫意識昏迷、嗆水及輕微失溫等狀況，待入院進一步觀察。

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駕駛勇鷹高教機的林姓飛行員為少校訓練官，空軍官校102年班，今天執行基本航線投彈的飛行科目訓練時，在飛機起飛後宣告雙發動機失效隨即跳傘獲救。

空軍司令部進一步表示，已組專案調查小組實施肇因調查。這也是勇鷹高教機交付空軍後首次發生意外事故。（編輯：孫承武）1140215

#空軍司令部
#台東馬偕醫院
#勇鷹高教機
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
台東1架勇鷹高教機15日上午在台東都蘭外海墜落，飛行員跳傘逃生獲救，並送至台東馬偕醫院治療。中央社記者盧太城攝 114年2月15日
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