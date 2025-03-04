綠提廢止壯促法案 立法院會通過付委審查

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（中央社記者林敬殷台北4日電）甫於日前宣布辭去立委的吳春城，因擔任立委期間推動「壯世代政策與產業發展促進法」引發圖利、商標等爭議，民進黨立委陳培瑜提案廢止壯促法，順利在今天院會交付委員會審查，吳春城所屬的民眾黨立法院黨團並未表示異議。

吳春城擔任立委期間，全力推動壯促法，期間引發不少爭議，包括「壯世代」定義不明確，並要求行政院成立基金、設立專責辦公室，2年內相關法規應隨修訂等，後經民進黨團多次溝通後，除將壯世代定義為55歲以上具有工作能力及意願之國民，其餘不再堅持情況下，於今年1月7日三讀通過。

但在立法院審議114年度中央政府總預算案期間，吳春城提案凍結國發會多項預算，遭民進黨立委吳沛憶抗議，並質疑吳春城已藉由壯世代相關協會取得多項政府標案。吳春城已將「壯世代」申請商標、未利益迴避等爭議，如滾雪球般，越滾越大，陳培瑜等人提案要求廢止。

即便多次出面說明，從撇清關係、取消商標，到發表不如歸去的言論，都未能止住爭議，吳春城於2月25日行政院長赴立院施政報告並備質詢時宣布辭職。考量到民眾黨選擇委員會的權利，辭職令於2月27日生效。

陳培瑜的提案說明指出，為避免有關單位業務的疊床架屋、維護大眾使用詞彙的多元文化，杜絕特定有心人士循私濫用「壯世代」之疑慮，因此提案廢止。

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草案表示，我國針對中高齡者與高齡者之就業、生活福祉，過去已提出諸多法律與政策，並刻正推動中，如民國108年公布之「中高齡者及高齡者就業促進法」，行政院也於民國110年核定修正「高齡社會白皮書」，並據以提出「因應超高齡社會對策方案（112－115 年）」。其中有關中高齡、高齡之定義，均比照前述聯合國（UN）與國際勞工組織 （ILO）之定義，而與壯世代有所不同。

草案表示，「壯世代」之定義無法與國際接軌，恐造成行政部門施政窒礙難行，而台灣社會對於 「壯世代」一詞亦未形成普遍共識，實務上易生與過去既存且已習慣概念混淆之爭議。為避免有關單位業務的疊床架屋、維護大眾使用詞彙的多元文化，杜絕特定有心人士循私濫 用「壯世代」之疑慮，爰提案廢止「壯世代政策與產業發展促進法」。（編輯：蘇龍麒）1140304