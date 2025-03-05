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川普關稅加深衰退疑慮 美股多收低道瓊大跌逾650點

2025/3/5 05:53（3/5 07:09 更新）
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圖為紐約證交所。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國繼續對加拿大、墨西哥及中國的輸美商品課徵新關稅，讓市場對此舉推升通膨、從而引發經濟衰退的疑慮加深，美股4大指數今天多收低，其中道瓊工業指數大跌逾650點。

道瓊工業指數重摔670.25點或1.55%，收報42520.99點。

標普500指數下跌71.57點或1.22%，收在5778.15點。

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那斯達克指數滑落65.03點或0.35%，收18285.16點。

費城半導體指數上漲29.13點或0.64%，收4604.50點。（譯者：洪啓原）1140305

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