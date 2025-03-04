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歐盟與鋼鐵業戰略對話 因應川普關稅與中國傾銷

2025/3/4 21:47
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（中央社記者田習如布魯塞爾4日專電）歐盟執委會主席范德賴恩今天展開與歐洲鋼鐵產業的戰略對話，並將於19日提出一套行動方案，以因應能源成本高、中國產能過剩及川普關稅衝擊等問題。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）邀集鋼鐵業代表討論「歐洲鋼鐵部門的未來」，是繼農業、汽車業之後第3波以「戰略對話」為名的產官界交流。

執委會在數月前便打算為鋼鐵業量身訂作提升競爭力的方案，當時著眼點主要在應對中國的產能過剩和歐盟境內能源價格太高，不過，隨美國川普政府宣布自12日起對全球鋼鋁產品加徵25%關稅，使歐盟鋼鐵產品競爭力雪上加霜。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在這場對話致詞提到，歐盟的成立源自1952年的「歐洲煤鋼共同體」（European Coal and Steel Community），凸顯鋼鐵產業在歐洲的重要性。

她表示，歐洲鋼鐵業如今面臨兩大挑戰是「必要的去碳化（decarbonisation）和部分的不公平全球競爭」。

執委會透過新聞稿指出，鋼鐵廠在歐盟境內創造了250萬個工作，貢獻歐盟經濟產值800億歐元（約新台幣2.8兆元），但生產成本因能源價格而增加的同時，售價卻因需求減少及「漸增的全球非市場性產能過剩」影響而降低。

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執委會表示，19日提出的行動方案將聚焦在確保低碳的潔淨鋼鐵生產具商業可行性、因應不公平和不合理的貿易行為，以及能取代歐盟目前鋼鐵貿易防禦工具的長期措施。

歐盟自2019年對超過一定額度的進口鋼鐵產品施加25%關稅，以保護自家鋼鐵產品市場，這項措施經數次延長到2026年6月底屆期，依世界貿易組織（WTO）規定將不能再延長。（編輯：韋樞）1140304

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