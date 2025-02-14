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再稱台灣搶走晶片生意 川普：若不回來我們會很不高興

2025/2/14 06:03（2/14 07:07 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者石秀娟華盛頓13日專電）美國總統川普今天下令檢視貿易夥伴對美國的「不對等」措施，再提要對晶片課關稅，並且再點名台灣搶走美國的晶片生意，「我們希望他們回到美國。如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

川普（Donald Trump）今天簽署「總統備忘錄」，要求財政部等部會制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan），因應貿易夥伴對美國的不對等貿易作為，糾正國際貿易長期存在的不平衡，確保各方面的公平性。

他隨後對媒體談話時，再度提到要對半導體業、晶片課徵關稅。他說，汽車、半導體、晶片，任何業者都可以到美國設廠，就不會有關稅。

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川普重提他過去說法，指現在幾乎所有晶片都在台灣生產，除了韓國有一些之外，「我們希望它們在我們國家製造。我們希望那些公司來我們國家（設廠）」。

川普再度點名台灣「搶走我們的生意」。他說，美國曾經有英特爾（Intel）等非常好的公司，但這一切都被奪走，「我們希望把這些生意拿回來，希望它們回到美國。如果他們不把生意帶回來，我們會很不高興。」（編輯：楊昭彥）1140214

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#川普關稅
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