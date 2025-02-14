川普召開記者會宣布將課徵對等關稅 盟友對手皆適用

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天召開記者會表示，他已決定對貿易夥伴祭出「對等關稅」，在他日益擴大的全球關稅戰中開闢新的戰線，而新關稅將為美國每個貿易夥伴量身定制。

法新社報導，這項最新舉措勢必將撼動美國內政與外交政策。川普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室對記者表示，美國盟友在貿易方面常常「比我們的敵人更糟糕」。

對等關稅將為美國每個貿易夥伴量身定制，並將增值稅（VAT）等因素納入考量。

川普日前已預告將宣布對等關稅措施，並稱將適用於所有國家，且與各國對美國徵收的稅率相符。他當時表示：「道理非常簡單，就是如果他們課我們稅，我們就課他們稅。」

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川普政府已實施的新關稅措施為對中國加徵10%關稅，於4日生效。他原本宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。

此外，川普10日簽署行政命令，對進口到美國的所有鋼鋁製品課徵25%新關稅，將於3月12日生效。（譯者：楊昭彥）1140214