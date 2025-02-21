巴特爾任美國聯邦調查局長人事案 參院51對49票通過

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）共和黨控制的美國聯邦參議院今天確認由巴特爾（Kash Patel）出任美國主要執法機關－聯邦調查局（FBI）的局長，他是美國總統川普（Donald Trump）的忠實擁護者。

法新社報導，44歲的巴特爾獲提名FBI局長，遭到民主黨人激烈反對，但終究徒勞無功，他的人事案以51票對49票通過。

民主黨籍參議員皆投下反對票，共和黨則有2人不同意讓巴特爾領導由3萬8000人組成的FBI，分別是緬因州聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）及阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）。

巴特爾宣揚陰謀論、為2021年1月6日襲擊國會大廈的川粉辯護，並矢言根除密謀反對川普、所謂「深層政府」的成員，為此遭受民主黨人抨擊。

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目前為止，川普的內閣人選皆獲參議院批准，包括國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）及衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），凸顯川普已牢牢掌控共和黨。

加巴德過去曾支持包括俄羅斯、敘利亞等美國的敵對國家，小羅勃甘迺迪則是疫苗懷疑論者。（譯者：楊昭彥）1140221