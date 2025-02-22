川普整頓軍方高層 提名退役空軍中將凱恩為新參聯主席
2025/2/22 10:30（2/22 11:05 更新）
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統川普今天開除參謀首長聯席會議主席布朗，提名退役空軍中將凱恩（Dan "Razin" Caine）接任。紐約時報指這反映川普欲改革他認為美軍「重多元平權、輕作戰」現象。
川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）貼文：「我要感謝布朗將軍40多年為國貢獻，包括擔任參謀首長聯席會議主席一職。他是位優秀紳士與傑出領導者，我祝福他與家人日後美滿。」
他另寫道：「今天，我很榮幸宣布提名空軍中將凱恩接任參謀首長聯席會議主席。凱恩將軍是位嫻熟的飛官、國安專家、成功企業家，更是位具備卓著跨軍種與特戰經驗的專業作戰人員。」
紐約時報指出，退役上將布朗（Charles Q. Brown Jr.）是戰機飛官出身，2023年10月成為美軍第二位非裔的參謀首長聯席會議主席。接任者凱恩是退役中將，6年前在伊拉克與川普見面後即為後者所喜。
美軍參謀首長聯席會議主席任期一般都是4年，傳統上也不隨政府更迭而異動。不過川普這次回鍋後，想把白宮與五角大廈的要職都換成自己人。
紐時認為川普開除布朗，反映出他堅信美軍領導層多元議題陷太深，忘記自身的捍衛國家軍風，也沒跟上他的「美國優先」步伐。
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現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上任前就表示布朗走「覺醒」路線，在軍中專注「多元、平等、包容」（DEI）事務，應將他撤換。
有官員透露川普1月20日就任後，布朗都未獲邀出席與總統的重要會議，充分顯示他不受川普核心圈待見。（譯者：陳亦偉）1140222
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