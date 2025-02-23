美空軍退將凱恩獲欽點任參聯主席 川普盛讚：真將軍

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國總統川普上週宣布開除參謀首長聯席會議主席（CJCS）布朗，並提名退役空軍三星中將凱恩接任，而且盛讚他是「真正的將軍」。

路透社報導，川普（Donald Trump）於2018年第一任期內在伊拉克首次見到凱恩（Dan "Razin" Caine）。川普後來在2019年「保守派政治行動會議」（CPAC）一場演說中回憶說，當時擔任對抗伊斯蘭國（Islamic State）特別軍事行動部隊副指揮官的凱恩當面報告，伊斯蘭國在1週內將被殲滅。

川普此後多次提到他如何遇見凱恩的故事，而且對他的讚賞有增無減。

川普19日在邁阿密表示：「他是貨真價實的將軍，不是電視上的將軍」之後，並於21日在自家平台真實社群（Truth Social）發文宣布，提名退將凱恩出任參謀首長聯席會議主席；這是美國當前法定的最高級別軍職。

F-16戰機飛行員出身的退役將領凱恩，將先晉升為四星上將，之後須通過聯邦參議院可能令人筋疲力盡的批准程序，才能出任參謀首長聯席會議主席，在未來4年任期內領導美軍。

凱恩的軍旅生涯和以往邁向總統首席軍事顧問之路的將領截然不同；先前擔任此職位的各軍種將領，出任前都曾領導作戰司令部或某個軍種的經驗。

凱恩退役前並未升到這麼高的位階。川普在真實社群發文說，凱恩「在升遷方面被瞌睡喬拜登（Sleepy Joe Biden）跳過」，「但這種事不會再發生」！

凱恩1990年畢業於維吉尼亞軍校（Virginia Military Institute），取得經濟學學士學位。

在今年初的一個播客節目中，凱恩敘述他年輕時想要追隨同為戰機飛行員父親的腳步。「我從小就認定，駕駛空軍噴射機是我非常、非常想做的事。」

駕駛F-16超過2800小時的凱恩，在2001年9月11日美國發生恐攻事件當天，是負責保護華府的飛行員之一。他了解到，如果有被劫持的飛機進入他的巡邏路徑，他可能必須擊落。

凱恩將接受特別審查，以確保他接任參謀首長聯席會議主席後維持政治中立。美國軍官應效忠美國憲法，不受任何政黨或政治運動的影響。

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與凱恩共事10多年的一名美軍高階軍官認為，凱恩會試圖讓軍隊遠離政治。這名軍官說，凱恩「會把使命和軍隊置於政治之上，他不是熱衷於政治的人」。

不過，凱恩能在多大程度上使軍隊遠離政治，可能很大一部分取決於川普；川普過去曾把軍隊與黨派政治扯上關係。（譯者：洪啓原/核稿：嚴思祺）1140223