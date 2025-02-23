FBI新局長甫上任 川普傳下令兼掌菸酒槍炮管理局
2025/2/23 17:12
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦調查局（FBI）新局長巴特爾人事案通過不久後，路透社今天引述消息人士的說法報導，總統川普將任命巴特爾兼任美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）代理局長。
路透社報導，川普（Donald Trump）的忠實支持者巴特爾（Kash Patel）除了執掌FBI，還將領導隸屬美國司法部的ATF，該部門負責執行美國的槍枝相關法令。
美國聯邦參議院民主黨陣營與共和黨2位溫和派參議員日前反對巴特爾出任FBI局長，聲稱他曾呼籲報復批評川普的人士，並不適合領導FBI，但仍難擋共和黨陣營的廣泛支持，最終參議院以51票對49票通過人事案。
巴特爾因捍衛擁槍權而獲得美國持槍者協會（Gun Owners of America）支持，他掌管ATF後預計會進行全面改革，把焦點轉移到槍械管制以外。
美國司法部長邦迪（Pam Bondi）已下令ATF，將監管焦點從菸酒槍械管制轉向協助司法部打擊非法移民。
巴特爾若出任ATF代理局長，將是川普政府少數幾位身兼兩職的官員之一。
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其他身兼兩職的官員包含美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），他目前也是美國國際開發總署（USAID）代理署長。
回鍋掌管白宮管理及預算局（OMB）的伏特（Russell Vought），現正擔任消費者金融保護局（CFPB）代理局長。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140223
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