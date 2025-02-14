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美法官下令恢復外援 暫保川普上台前援助計畫

2025/2/14 16:34（2/14 16:50 更新）
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美國總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）今天深夜發布的美國法院文件顯示，聯邦法官下令總統川普的政府必須恢復資助措施，為數以百計對外援助機構提供資金。川普先前宣布全面凍結外援支出90天，嚴重衝擊相關機構。

路透社報導，這項命令暫時阻止川普（Donald Trump）政府撤銷在他1月20日上任總統前，就已安排好的外援合約及獎勵。

受美國政府資助執行海外計畫的兩家醫療組織，對川普凍結外援資金提出訴訟後，法官做出第一項推翻川普該行政命令的裁決。

美國哥倫比亞特區聯邦地區法院（D.D.C.）法官阿里（Amir Ali）在文件中寫道，暫停所有外援所具陳的目的，是為了審查相關計畫的功效，以及計畫是否符合美國優先事務。

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阿里補充道：「至少截至目前為止，被告尚未提供任何解釋，說明為何全面暫停所有國會通過撥款的外援，是審查計畫的合理先決條件，而暫停外援此舉引發衝擊，顛覆了與全國各地企業、非營利團體及組織所達成數以千計協議的信賴利益。」

川普試圖解散美國國際開發總署（USAID）等政府機構，他大刀闊斧著手改造政府，並賦予億萬富豪盟友馬斯克（Elon Musk）削減成本支出的任務。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140214

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