美凍結對外援助 眾議員警告：習近平恐趁隙而入

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）針對美國政府凍結對外援助，共和黨籍聯邦眾議員金映玉今天在國會聽證會上警告，中國影響力可能趁隙而入，「習近平正在看，等待機會填補美國留下的空缺。」

韓裔背景的金映玉（Young Kim）是加州40選區選出的聯邦眾議員，立場友台。她今天在眾院外交事務委員會的聽證會上，邀請長期支持台灣、關注外交政策的前聯邦眾議員游賀（Ted Yoho）出席，探討美國國際開發總署（USAID）改革議題。

金映玉現為眾院外交事務委員會「東亞及太平洋事務小組」（East Asia and Pacific Subcommittee）主席，她在發言中批評國際開發總署的援外資金濫用，浪費納稅人的錢，例如花250萬美元在越南設電動車充電站。

金映玉批評，援外資金在越南設電動車充電站，與美國國家安全或美國利益無關。她強調美國的援外計畫應該用在真正有價值，且對國家安全至關重要之處。

金映玉強調，國際開發總署有其存在的意義，如果併入國務院，可能會削弱它的影響力。她支持國際開發總署改革，提高透明度，確保資金用在必要之處，因為這些計畫有助於對抗中國的影響力。

金映玉表示，許多報告顯示，中國共產黨官員已經表態，願意取代美國國際開發總署在尼泊爾的角色，甚至承攬在柬埔寨的掃雷工作，「習近平正在看，等待機會填補美國留下的空缺。」

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前眾議員游賀指出，必須盡快恢復國際開發總署的運作，讓相關人員回到現場，援外計畫需要具備專業能力，有助推動美國的戰略目標，這不僅可以讓美國更安全、更強大，也讓那些受到援助的國家受益，「這同時可以制衡中國，如果我們不在，中國就會填補這個空缺。」

游賀強調，國際開發總署現在名聲不佳，但應理性看待這個問題，不應該讓一滴煤油毀了整塊蛋糕，「我們應該讓那些對美國國家安全真正有幫助的計畫恢復運作，以免讓中國、俄羅斯或其他敵對勢力填補這些空缺。」（編輯：陳慧萍）1140214