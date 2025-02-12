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智庫報告：美停止外援恐衝擊最窮國 其他國家應伸援

2025/2/12 11:31
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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）總部位於華盛頓的智庫全球發展中心今天警告，美國暫停對外援助以及美國國際開發總署（USAID）可能解散，將對世界上一些最貧窮的國家產生重大影響。

全球發展中心（Center for Global Development）在部落格文章中表示，對於20多個經濟體來說，美國援助暫停一年可能意味其國民總收入損失超過1%。

全球發展中心還說，南蘇丹、索馬利亞和阿富汗等8個經濟體可能面臨3%或更多的打擊。

對於這8個經濟體來說，影響尤其嚴重，因為它們超過1/5的外國援助來自美國國際開發總署。阿富汗的援助比例高達35%，南蘇丹為36%，索馬利亞為40%。

儘管「美國的支持太大，大到無法完全替代」，但全球發展中心指出，其他提供者的官方發展援助可以重新調整，有助減輕一些最嚴重的影響。

這些最貧窮的國家是世界銀行（World Bank）旗下國際發展協會（International Development Association）援助的主要受益者之一，該協會提供低收入國家貸款和補助金。

全球發展中心還說，德國、加拿大、日本和瑞典等國也可能採取行動。

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全球發展中心部落格文章的作者密契爾（Ian Mitchell）和休斯（Sam Hughes）都說：「仍有時間改變走向，緩減一些最嚴重的影響，世界各國若能現在就採取行動，對美國在全球事務參與度降低做出回應，將是明智的作為。」

美國總統川普已下令對美國國際開發總署進行90天審查。美國國際開發總署在約120個國家執行衛生和緊急計畫，包括世上最貧窮的國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1140212

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