川普已裁近半人員 廢除教育部難在國會過關

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署行政命令關閉聯邦教育部，盼把教育事業回歸各州。川普上任以來已削減近半教育部人員，但廢除教育部需國會同意，在民主黨全力反對下通過難度極高。

華盛頓郵報指出，雖然川普表示這項政令純粹就是要把教育回歸到各州，但他卻沒說哪些職能或資金將從聯邦轉移到州政府。

自川普上任以來，教育部4100名人員經裁員、解雇與合約買斷等方式已被削減近半。政府並關閉7個教育部轄下的地區民權辦公室，裁撤131個部內小組。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，美國國會1979年於總統卡特（Jimmy Carter）執政期間立法成立教育部，廢除教育部需國會同意。儘管共和黨目前在聯邦參議院有53票對47票優勢，但需民主黨人協助才能取得60票門檻免於冗長辯論的議事阻撓進入最終表決，但廢除教育部幾無可能獲民主黨支持。

華盛頓郵報指自成立以來，共和黨人就一直主張廢除教育部。目前不清楚教育部長麥馬洪（Linda McMahon）將如何關門，或她會否只是把這項政令視為繼續削減人員和計畫的授權。

行政部門一直不願透露應取消哪些教育部運行計畫，也沒詳述哪些項目將回歸各州。教育部不負責制定課程或學生畢業，這些已屬各州權責，此外教育部也不管學前教育或學校團膳，這些都是其他聯邦機構負責。

關閉教育部並不受美國選民青睞。經濟學人/輿觀（Economist/YouGov）這週一份民調顯示，2/3受訪美國民眾表示教育部應擴大或保持現狀。

3月初奎尼匹克大學（Quinnipiac University）一份民調也有60%的人反對川普廢除教育部，支持比例僅33%，雖然2/3受訪共和黨人支持，但民主黨人支持比例僅1%，而獨立選民的反對比例也超過2比1。

華爾街日報指出，在K-12各級學校（即從幼兒園到高中），歸教育部所管最大的兩個項目為殘疾學生和低收入家庭學生提供教育資金。這些資金每年總額高達數百億美元。

教育部還管理聯邦政府1.7兆美元學生貸款組合，每年發放約1000億美元學貸及約310億美元助學金。教育部另負責落實民權相關法律，禁止聯邦資金流向有種族、性別、國籍等歧視的學校或校院。

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這些領域都擁有大量選民，已有多個教育團體動員反對關閉教育部。

川普日前建議將助學貸款移交小型企業署（Small Business Administration）或財政部、商務部。保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）「2025計畫」（Project 2025）則建議把為殘疾學生提供的資金放在衛生及公共服務部下，民權辦公室改隸司法部。（譯者：陳亦偉）1140321