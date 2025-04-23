聯邦法官下令 要川普政府恢復資助美國之音等媒體

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）法官今天以突然關閉美國之音（Voice of America）和其他美國資助媒體的行為屬違反法律為由，下令要川普政府恢復資助。

法新社報導，在法院更深入審查這項法律挑戰之際，華盛頓聯邦法官同意由上述媒體員工提出的初步強制令請求，這是一項臨時命令。

川普3月14日發布行政命令，要求關閉這些媒體。

隔天，他的激進支持者、現任其顧問的雷克（Kari Lake）開始發出通知，終止國會撥款的所有資金。

哥倫比亞特區地方法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）寫道，雷克和其他川普政府官員「可能直接違反了多項聯邦法律」。

他寫道，負責監管納稅人資助媒體的美國國際媒體署（US Agency for Global Media），依法有權將5%或更少的資金分配給各分支機構。

他表示：「當然，沒有任何法律賦予這個機構大幅削減資金的權力。」

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藍柏斯寫道，美國之音章程規定，此機構「作為始終可靠和權威的新聞來源，準確、客觀和全面，但被告卻讓美國之音噤聲」。

法官要求川普政府讓所有員工和約聘人員重返工作崗位，並每月提供合規狀況報告。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140423