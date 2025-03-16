自由亞洲電台：斷資助是獎勵中共 剝奪千萬讀者知情權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞、王心妤 華盛頓-台北16日專電）川普政府昨天強制美國之音及自由亞洲電台（RFA）等國營媒體逾千名新聞業者停職休假，RFA台長方貝抨擊這形同獎勵中共，讓獨裁者在資訊領域內毫無制衡，也剝奪每週近6000萬名依賴自由亞洲電台報導來獲取真相的讀者的知情權。

美國政府昨天一紙行政命令，讓逾千名國營媒體的新聞從業人員停職休假，有人覺得「這件事總算發生了，不必再焦慮」，也有人陷入求職恐慌，畢竟媒體就業市場並不友善。而這些必須另覓工作的新聞業者，長期以來都被視為是對抗俄羅斯和中國資訊攻勢的關鍵。

美國之音不具名員工今天向中央社記者證實目前休假中，其他不願意多談。

方貝昨天在自家網站發表聲明，表示「終止對自由亞洲電台資助，相當於獎勵了獨裁者和專制政權，包括中國共產黨，這些勢力最希望在資訊領域內毫無制衡、為所欲為」。

聲明指出，自由亞洲電台在協助美國決策者了解中國及其他封閉國家的真實情況方面發揮關鍵作用，並在透明度和問責機制幾乎不存在的地方帶來光明。

方貝說，自由亞洲電台在新疆問題上的突破性報導，促使川普政府首次正式宣布中國政府犯下種族滅絕罪行。

「今天的決定不僅剝奪了每週近6000萬名依賴RFA報導來獲取真相的聽眾與讀者的知情權，更是在犧牲美國自身利益的情況下，讓我們的對手從中獲益。我們計劃對這一短視的決定提出挑戰，並將竭盡所能，繼續我們的工作，保護我們英勇的新聞工作者。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據自由亞洲電台網站，自由亞洲電台作為國會立法資助但編輯獨立的新聞機構，透過廣播、電視、社群媒體和網路向新聞自由受限的國家傳遞報導，往往是當地唯一的非審查新聞來源。

由於自由亞洲電台報導範圍包括北韓、西藏、新疆等封閉地區，相關英文翻譯報導成為國際社會獲取這些地區資訊的主要來源。（編輯：高照芬）1140316