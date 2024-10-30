本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
首頁 / 政治

吳志中：歐洲多國軍艦通過台海 維持和平穩定是共識

2024/10/30 10:55（10/30 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」9月21日穿越台海。圖為巴登符騰堡號。（圖取自德國聯邦國防軍網頁bundeswehr.de）
德國巡防艦「巴登符騰堡號」和補給艦「法蘭克福號」9月21日穿越台海。圖為巴登符騰堡號。（圖取自德國聯邦國防軍網頁bundeswehr.de）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部政務次長吳志中29日接見德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼時表示，台德經貿交流密切，且德國等歐洲國家軍艦近期通過台海，顯見台海和平是理念相近國家共識。

外交部今天發布新聞稿指出，德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼（Christoph Hoffmann）訪台，29日上午至外交部拜會，與外交部政次吳志中就民主夥伴抵抗威權主義國家威脅，以及台德於第三國進行經濟發展合作計畫等議題交換意見。

吳志中表示，德國為台灣在歐洲第一大貿易夥伴，雙方經貿交流密切，樂見台積電在德國德勒斯登設廠投資。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

吳志中說，威權國家在全球擴張行徑嚴重影響區域和平，近期德國等歐洲國家軍艦陸續通過台海捍衛航行自由權，顯示維持台海和平穩定已是理念相近國家的共識。

霍夫曼認同台德加強民主供應鏈韌性的重要性、讚揚台灣中小企業的活力，他表示，許多第三世界國家落入中國債務陷阱，雙方或可與第三國共同執行經濟發展合作計畫，並期盼未來進一步深化台德雙邊實質合作關係。（編輯：謝佳珍）1131030

#台灣
#德國
#歐洲
#台海
#台積電
#外交部
#吳志中
#霍夫曼
延伸閱讀
德智庫建議德國政府放棄戰略模糊 明確立場應對中國威脅德國軍艦不顧北京反對穿越台海 總理蕭茲：是國際水域德媒：保護台灣穩定自主 對全球AI產業至關重要
吳志中
見芬蘭議員團 吳志中：台灣已強化防衛應對區域情勢蕭副總統接見歐洲議會訪團 感謝挺台決議
外交部政務次長吳志中（右）29日接見德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼（Christoph Hoffmann）（左）。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月30日
外交部政務次長吳志中（右）29日接見德國國會經濟合作與發展委員會主席霍夫曼（Christoph Hoffmann）（左）。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月30日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：