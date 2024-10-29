見芬蘭議員團 吳志中：台灣已強化防衛應對區域情勢

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）芬蘭國會友好小組訪團日前抵台，外交部政務次長吳志中今天午宴款待訪團並表示，威權國家升高區域緊張情勢，台灣已積極強化自我防衛能力。

外交部晚間發布新聞稿指出，芬蘭國會友好小組訪團日前抵台，團員包括議員戴雅拉（Fatim Diarra）夫婦及議員倪凱能（Saku Nikkanen）等3人，今天接受外交部政務次長吳志中午宴，雙方就民主夥伴聯合對抗威權主義擴張、民主供應鏈韌性及台芬雙邊合作等議題交換意見。

吳志中表示，歡迎芬蘭國會友好小組首次訪台，並說明威權國家升高區域緊張情勢，台灣已積極強化自我防衛能力，樂見今年荷蘭、德國、日本等國軍艦通過台海，展現捍衛台海航行自由權。

吳志中提及，感謝近日歐盟行政部門首度就中國扭曲聯大第2758號決議發表演說，期待芬蘭國會友台小組成員返國後，持續推動台芬雙邊關係。

戴雅拉及倪凱能均高度認同民主國家團結的重要性，表示台芬可在科技、教育等領域深化合作。

外交部指出，訪團抵台當日適逢台灣同志日活動，對台灣多元開放且具活力的文化印象深刻，並希望台芬間能早日直航，以促進雙邊人民交流。

外交部說明，訪團規劃拜會監察院長兼人權會主委陳菊、立法院副院長江啟臣、環境部長彭啟明、台北市長蔣萬安、國科會副主委陳炳宇等，並參訪新竹科學園區。（編輯：張若瑤）1131029