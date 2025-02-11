週刊指柯文哲直通習辦 民眾黨：用來路不明簡訊抹紅

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（中央社記者郭建伸台北11日電）鏡週刊今天報導指出，前陸委會副主委張顯耀曾傳訊指大陸正面看待柯文哲參選總統，並在標題寫下「柯文哲直通習辦」。民眾黨回應，鏡週刊以來路不明簡訊抹紅柯文哲，根本是抱執政黨大腿，對此感到遺憾。

鏡週刊今天報導指出，檢調去年約談前台北市長辦公室主任李文宗時，發現李文宗與前陸委會副主委張顯耀於2023年大選期間曾密集聯繫，李文宗並傳訊告知柯文哲，指出張顯耀前往中國大陸和習近平辦公室及國台辦主任宋濤會面，確認大陸正面看待柯文哲參選，而張顯耀也勸進柯文哲與鴻海創辦人郭台銘合作。

鏡週刊報導也提到，由於內容敏感，柯文哲還下令李文宗刪除對話。

對此，民眾黨發言人吳怡萱透過聲明指出，北檢起訴後，鏡週刊繼續用跟京華城案無關的內容，甚至是來路不明的簡訊就想抹紅柯文哲；柯文哲現在被羈押中，無法替自己辯駁，鏡週刊屢次以報導試圖摧毀柯文哲的人設，根本是在對執政黨效忠。

吳怡萱表示，對鏡週刊這種緊抱緊執政黨大腿，變成執政黨打擊政敵異己的工具，民眾黨深表遺憾。

此外，民眾黨團總召黃國昌今天也被媒體問及如何看待週刊報導。黃國昌批評，鏡週刊是抹黑不夠，還繼續抹紅，當民進黨打手當這麼快樂，沒有回應必要。

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媒體追問，黃國昌目前正在競選民眾黨主席，是否認為台灣的政黨有需要與北京建立聯繫管道。

黃國昌表示，民眾黨捍衛台灣民主自由與法治，也捍衛台灣人生活方式，但兩岸不要搞到兵凶戰危，政府應做好溝通，這是全體民眾的期待。（編輯：楊凱翔）1140211