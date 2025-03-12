世壯運自由車賽場地未及驗收遭質疑 竹市：續改善

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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）民進黨新竹市議員劉彥伶今天質疑，竹市府整修自由車場爭取作為雙北世壯運自由車賽場地，卻無法如期完成驗收，賽事將移至台中市舉辦，工程是否有疏失；竹市府說，續改善中。

2025雙北世界壯年運動會5月17日至5月30日登場，竹市自由車場日前因應賽事進行修繕，爭取作為雙北世壯運自由車賽場地。

新竹市政府晚間發布新聞稿表示，為達理想賽道狀態，持續進行平整度改善，但因經刨除原有賽道面後，發現建築物因年代久遠造成基底受損及原有底層劣化，難以符合賽場使用需求。

市府說，在3月初瀝青重新修補無法達成預期目標，決定刨除現有已完成鋪設賽道重新施作，預計4月底完成賽道鋪設工程，將持續監督工程品質，保障使用安全。

市府表示，由於場地目前持續改善中，考量世壯運賽事籌備時間及選手安全需求，經與世壯運執行委員會研商後，將在台中市立自由車場舉行，此為不得已選擇，也是考量對選手保障，市府尊重執行委員會判斷。

對於裁判長試騎過程發生意外，市府指出，當時已立即陪同就醫，持續關心，不過因自由車場工程仍在施工，市府將對歷次試騎過程中發現缺失，要求廠商確實改善。

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劉彥伶告訴中央社記者，原本竹市自由車場整修爭取世壯運自由車賽場地，應可為竹市帶來觀光經濟效益等，現在卻因改善工程無法完成，確定賽事將移至台中市舉辦，造成在地選手無法就近練習，還得奔波至外地參賽。

她說，日前世壯運自由車賽裁判長試騎場地疑因賽道不平摔車，質疑可能有地面不平整及凹陷處等工程疏失問題，顯示市府對工程不夠嚴謹。（編輯：黃名璽）1140312