讓世壯運選手體驗北市魅力 68場文化遊近3000名額

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）北市文化局推出2025雙北世壯運參加者限定活動，共68場文化遊程路線如貓空纜車體驗與指南宮導覽、士林故宮巡禮等，近3000個名額供選手、隊職員等報名。

2025雙北世壯運將於5月17日登場，北市文化局以新聞稿公布一系列專為世壯運參加者設計的限定文化活動，共10大主題、68條文化遊程。

活動 內容包含城市巡禮、重返歷史、自然野趣、全民運動、在地信仰、藝術展演、民俗技藝、舌尖記憶等，例如北投古道溫泉故事、貓空纜車體驗與指南宮導覽、士林故宮巡禮、士林鳳梨酥DIY等，讓世界各地的世壯運參加者深入體驗雙北多元文化與在地風情。

文化局表示，3月20日上午9時開放報名，截止日為4月30日晚間11時59分。共有近3000個名額供世壯運參加者如選手、隊職員、陪同者及帕拉選手助理員，每人報名1場文化活動並提供雙語服務。

而同天中午12時同步開賣雙北世壯運開幕典禮門票，購買就有機會抽中「前進2026世界棒球經典賽小組賽」單人日本來回機票，共10個名額。

文化局表示，為讓世壯運參加者更全面感受台北文化魅力，特別推出了一系列加碼文化展演活動，如北市立國樂團音樂會票價享7折、台北表演藝術中心場館語音導覽限量免費名額、台灣新文化運動紀念館導覽、台北流行音樂中心文化館「唱我們的歌」展覽，參加者可享250元票價優惠，並有限量免費名額等。

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其他優惠還包含台北市立美術館憑證免費入場、台北當代藝術館憑證半價；台北偶戲館、孫運璿科技人文紀念館、李國鼎故居等免費參觀。

文化局表示，歡迎民眾共襄盛舉「壯寶台北二日遊」互動遊戲，即日起至3月31日前往指定台北藝文場館，找到壯寶並拍下與它的合影，留言分享在場館發現的特色，就有機會獲得只送不賣的限量壯寶小吊飾以及壯寶手機支架。（編輯：龍柏安）1140319