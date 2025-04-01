北捷調快47座電扶梯速度 估每座每分鐘多搭22人

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北捷運公司今天宣布，將調快台北車站、市政府等29個旅客較多站點的47座電扶梯速度，預計每座電扶梯每分鐘運能可增加22人，提醒旅客務必緊握扶手、站穩踏階。

台北捷運公司今天發布新聞稿表示，為提升電扶梯運能並縮短旅客等候時間，即日起將陸續微調29座轉乘或旅客較多的車站中，共47座上行電扶梯的運行速度，從每秒0.5公尺加速至每秒0.65公尺，調整後預計每座電扶梯每分鐘運能提升22人。

29座車站包含台北車站、忠孝復興站、南京復興站、大安站、忠孝新生站、西門站、中正紀念堂站、東門站、忠孝敦化站、市政府站、南港站、海山站、府中站、新埔站、松山站、象山站、大坪林站、行天宮站、中山國小站、大橋頭站、景安站、永安市場站、頂溪站、三重國小站、台北橋站、蘆洲站、中山國中站、科技大樓站及大直站。

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北捷指出，參考國際軌道運輸業者電扶梯速度，新加坡與香港地鐵最高速度約為每秒0.75公尺，北捷調整後速度仍較低，但為確保旅客安全，將在47座電扶梯口前增設告示，提醒旅客前方電扶梯速度較快，務必緊握扶手、站穩踏階。

北捷呼籲，電扶梯兩側皆可站立，請旅客勿在電扶梯上使用手機，以免分心導致踩空或跌倒受傷，並請家長注意隨行孩童安全，攜帶重物、身體不適或年長旅客建議優先搭乘電梯。（編輯：方沛清）1140401