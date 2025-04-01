蔣萬安視察LaLaport南港店交通 籲利用大眾運輸

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北1日電）台北市長蔣萬安今天前往LaLaport南港店視察交通狀況，他表示，儘管周邊車流量增加，但車速沒有明顯下降，感謝並呼籲民眾持續響應搭乘大眾運輸。

蔣萬安聽取台北市交通局、警察局及捷運公司報告LaLaport南港店周遭交通狀況後表示，今天視察的首要目的，是因應接下來的清明連假，以及連假期間在南港展覽館舉辦的台北寵物展。

蔣萬安指出，賣場開幕之前，市府各局處戒慎恐懼，透過沙盤演練、道路工程改善、擬定搭乘大眾運輸優惠措施等方式，希望降低對周遭交通的衝擊，而開幕後，周遭車流量增加約11%，車速卻沒有明顯下降，代表市府各項作為確實發揮成效。

他進一步表示，台北捷運公司統計發現，捷運南港展覽館站及南港軟體園區站的載客量，開幕前後平均每天增加近1萬人次，南港軟體園區站的載客量更是成長了67%，顯見民眾已養成了搭捷運的好習慣。

蔣萬安說，清明連假及台北寵物展將是接下來的挑戰，北捷及台北市公共運輸處分別推出友善列車、友善公車，鼓勵民眾帶著毛小孩一起響應搭乘大眾運輸，市府也會做好萬全準備，避免影響當地交通。

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不過，國民黨台北市議員游淑慧透過媒體群組指出，南港交通的挑戰不只是LaLaport，而是未來3到5年內陸續啟用的各項大型開發案，如社宅及企業總部等，都將帶著大量人流及車流進到南港，市府至今卻仍尚未提出具系統性的交通計畫。

游淑慧說，南港人非常憂慮，擔心此地成為「內科交通2.0」，呼籲蔣萬安除了今天視察，更要盡快以前瞻性思維研擬對策，且應挑選上班尖峰或假日再度前往，才能看見真實的交通狀況及瓶頸。（編輯：蕭博文）1140401