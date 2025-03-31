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北捷板南線1列車下班時間異常 多站月台一度擠爆

2025/3/31 20:21（3/31 20:30 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北31日電）台北捷運板南線今天下班尖峰時間發生異常，有人在善導寺站被要求下車，沿線多站月台也擠滿乘客。北捷說明，因龍山寺站一部列車無法自動開門，導致後續列車班距受影響。

今天下班後欲搭捷運返家的張小姐表示，她在晚間6時21分從善導寺站搭上列車，不久卻被廣播要求下車，還有保全人員在車廂內驅趕乘客，月台馬上就擠滿人，後來她又等了3班列車才終於搭上去。

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同時間在捷運南港展覽館站的陳先生也受到影響，他表示，月台較往常下班時間更為擁擠，且從南港展覽館站到忠孝復興站居然花了30分鐘，中間還不時臨時停車，台北捷運公司的網站及App卻沒有任何資訊，令人惱火。

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台北捷運公司表示，今天晚間5時38分，板南線龍山寺站往昆陽方向，有一部列車因到站後無法自動開門，改為手動開門，導致停靠作業時間較長，影響後續列車班距，此列車異常原因將送回機廠詳查。

至於善導寺站旅客為何被要求下車，北捷說明，為加強疏運，安排該列車空車至忠孝復興站，循袋型軌折返載客，調整後目前班距已恢復正常。（編輯：李錫璋）1140331

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