議員質疑擬賣捷運聯開宅 北市捷運局：不會賤賣市產

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（中央社記者劉建邦台北1日電）台北捷運局提案修正公有不動產自治條例，標售低於新台幣1億元或租金報酬較低的捷運聯開宅。民眾黨團今天開公聽會提及聯開宅出租率高且搶手，有議員質疑市府短視近利。

台北市捷運局長鄭德發在會議回應，捷運目前待償約350億餘元，如萬大線一期就需花費約635億餘元，後續還有南北環、東環等捷運路線，預估償還約1000億餘元，且若財政問題不處理就可能債留子孫。

台灣民眾黨台北市議會黨團在議會委員會議室召開「台北市捷運聯開宅運用與發展」公聽會，台北捷運局、都市發展局、崔媽媽基金會、OURs都市改革組織及其他黨派議員皆到場。

民眾黨團資料指出，北市捷運局把「台北市大眾捷運系統土地開發公有不動產租售自治條例」第5條修正草案送議會審議。修正草案內容，擬免除議會審議出售「單1戶別總值低於新台幣1億元」或「租金報酬率低於借貸利率」的捷運聯開宅。

民眾黨團表示，此修正草案預計標售逾1300戶，但內容有規避議會監督拋售公有資產等疑慮，引發民間團體與議會跨黨派議員反對，後續遭議會暫擱此修正草案。

民眾黨議員黃瀞瑩在會議上說，聯開宅出租率近100%，市場需求明顯，且捷運局出租住宅不含商辦超過1300戶、初估市值總價284億元，市府要處分如此多的市府資產，市長蔣萬安應到議會報告，並把此案列為下會期重要議案向議會各黨團報告。

民進黨議員林亮君在會議發言表示，聯開宅位置幾乎都在精華地段，若賣出後，將要用更高成本才能取得同樣土地及房屋，且就算要出售，市府所剩餘債務仍高，質疑市府短視近利是為償還債務變賣公共資產。

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崔媽媽基金會執行長呂秉怡在會議說，呼籲市府應考量把聯開宅轉為社宅及出租住宅；社會住宅推動聯盟召集人孫一信認為，捷運局若調整聯開宅租金，應可改善收入，不一定要規劃出售。

捷運局會後補充，將持續與議會溝通，經議會同意出售後才依法辦理，且處分聯開宅前，都會依法委託估價師以市場行情估價，提報市府審議並採訂定標售底價及公開標售，不會賤賣市產或炒作房價。（編輯：方沛清）1140401