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颱風康芮估將北轉 外圍環流影響30日起大台北防大雨

2024/10/26 22:11（10/26 22:26 更新）
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颱風康芮預估將逐漸北轉。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風康芮預估將逐漸北轉。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中央氣象署研判，颱風康芮28、29日到菲律賓東方外海後將逐漸北轉，30日到11月1日，外圍環流影響台灣，大台北及東半部有局部大雨。

氣象署觀測，康芮下午前中心位置在鵝鑾鼻東南東方1720公里海面上，預估未來受太平洋壓導引下，朝西北西前進，28、29日到菲律賓東方外海後將逐漸北轉，北轉時間仍有不確定性。

氣象署預測，10月30日至11月1日，東北季風及康芮外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，大台北及東北部地區可能有局部大雨，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：李亨山）1131026

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康芮
颱風康芮對台灣暫無影響 未來路徑不確定性大
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