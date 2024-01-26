郭新政盛竹如拍「誰摔死了李新」被控加重誹謗 有罪定讞

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）前立委羅淑蕾不滿前北市議員李新的女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片等內容，自訴郭女與影片中主播盛竹如加重誹謗，一審判無罪，二審改判有罪，最高法院日前駁回上訴而定讞。

全案緣於，李新於民國106年9月28日墜樓身亡，郭新政影射羅淑蕾在一起珠寶糾紛案中變造證據，並製作「誰摔死了李新」系列影片。羅淑蕾認為影片內容斷章取義，向法院提起自訴，控告郭新政、盛竹如加重誹謗。

一審的台北地方法院認為，羅淑蕾於103年間時任立委，對於國家政策有相當影響力，屬國內重要公眾人物；立委個人非在立法院質詢台上或非關係公共政策的行為，是否須接受社會大眾無情、無理批評，甚至羞辱，應有討論空間。

一審認為，根據羅淑蕾自訴舉證等，無其他積極證據可證明郭新政、盛竹如涉犯加重誹謗及公然侮辱等犯行，依據罪疑惟輕原則，因此判決無罪。

案經羅淑蕾提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審指出，檢視郭新政及盛竹如所共同拍攝、製作、上傳的系列影片，其中就黑道事件及變造證據部分，考量另案訴訟，已於影片上傳前的107年5月1日判決有罪確定。

二審判決指出，證人、律師陳恒寬表示每集影片頭顯示的「本影片，每一個字、每一張圖、每一份資料，都來自公開資訊及法院文件，並經律師事務所逐字查核，絕無虛構造假」，但僅查核使用曾參與訴訟中的證據資料，其餘部分並未查核，且於播映前未再次觀覽影片內容，郭新政也未將影片供他瀏覽。

二審認為，應以高標準看待郭新政、盛竹如就影片內容的合理查證義務，且郭新政、盛竹如以網路散布影片，散布力甚強，但言論的公益性甚低，因此羅淑蕾的名譽權保障程度則應較高。

此外，二審指出，盛竹如主張照唸郭新政提供文稿，但他是台灣具知名度電視台新聞主播，收費擔任影片主持人，卻一再辯稱「主播只播新聞不用查證」及「我年紀已經83歲，記不太清楚我做了什麼查證」等語，顯然未盡查證責任。

二審合議庭認為，郭新政任由臉書（Facebook）粉絲專頁出現辱罵羅淑蕾的侮辱性言詞，已構成公然侮辱罪要件，因此撤銷原判，改判處郭新政4月徒刑，得易科罰金，並處罰金新台幣8000元；盛竹如判處拘役50天，得易科罰金。

案經上訴，最高法院認為二審判決認事用法無違誤，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：戴光育）1130126