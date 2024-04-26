公然侮辱罪釋憲案 憲法法庭下午宣判

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（中央社記者林長順台北26日電）媒體人馮光遠、作家張大春等涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭去年12月進行言詞辯論後，訂於今天下午3時宣示判決。

刑法第309條第1項規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。第2項規定，以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

馮光遠發表公開言論，分別被前文建會主委盛治仁、前國安會秘書長金溥聰提起刑事自訴，法院依公然侮辱罪判處有罪確定；張大春也因評論已故媒體人劉駿耀，被法院判處有罪確定。

馮光遠、張大春及多名案件當事人、法院刑事庭認為，刑法公然侮辱罪違反憲法言論自由、人身自由、法律明確性原則，更悖離公民與政治權利國際公約等，有違憲之虞，分別聲請釋憲或法規範憲法審查。

憲法法庭於去年12月25日召開言詞辯論庭，今年3月間公告依憲法訴訟法第26條第2項規定，延後宣判，日前公告訂於今天下午3時於憲法法庭宣示判決，並開放旁聽與網路直播。（編輯：李錫璋）1130426