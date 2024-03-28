前屏東刑大偵二隊長索賄 更一審改判3年8月

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）前屏東縣警察局刑大偵二隊長邱奕成向民眾索取檢舉賄選獎金2成、約16萬，屏東地院一審依貪污罪判4年、褫奪公權3年；高雄高分院更一審今天改判3年8月。全案仍可上訴。

台灣高等法院高雄分院今天發布新聞稿指出，此案檢舉人雖有交付新台幣約16萬元給邱奕成賄款，但其證述並未答應要給檢舉獎金的想法，顯見檢舉人並未允諾，因此不能認為雙方已達成合意賄賂，邱奕成所為僅止於「要求」階段。

合議庭審結後，今天上午更一審改依貪污治罪條例不違背職務要求賄賂罪判處3年8個月徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，邱奕成民國107年11月任職於屏東縣警局內埔分局偵查隊副隊長期間，受理民眾檢舉某候選人賄選案，但邱男卻向檢舉人索取檢舉獎金新台幣80萬元（扣稅後）2成的16萬元，作為協助檢舉人請領獎金等職務行為的對價，檢舉人擔心身分曝光，只好同意。

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直到80萬元獎金核撥，邱奕成當時已轉任屏東縣警察局刑大偵二隊長，由邱男駕車搭載檢舉人至屏東地方檢察署領取支票，便輾轉到銀行兌現，檢舉人交付16萬元給邱男，過程早已被廉政署幹員掌握。

一審屏東地方法院合議庭認為，邱奕成肩負維護人民對司法信賴重要角色，理應廉潔自處，竟利用偵查賄選案件，覬覦高額檢舉獎金，向檢舉人收取賄款，損害執行公務公正，偵查過程中坦承收受賄賂，依貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪判刑4年、褫奪公權3年；案經上訴二審遭駁回後，又再上訴至最高法院，最高法院去年5月將此案發回高雄高分院。（編輯：陳仁華）1130328