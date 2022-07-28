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心戰特遣隊出動無人機空投傳單 強化對敵認知作戰

2022/7/28 12:22（7/28 13:03 更新）
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國軍心戰特遣隊28日在桃園出動無人直升機，並空投傳單對敵認知作戰。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
國軍心戰特遣隊28日在桃園出動無人直升機，並空投傳單對敵認知作戰。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
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（中央社記者游凱翔桃園28日電）「兵馬未動，輿論先行」為現代戰爭樣態，國軍心戰特遣隊今天在桃園協力裝甲部隊執行反擊再戰，以作業車、喊話車模擬戰機音效混淆敵軍判斷，並製作影片鞏固士氣，出動無人直升機空投心戰傳單。

國軍漢光38號演習圖上兵棋推演5月16日至20日實施完畢，實兵與部分實彈演習25日至29日進行。實兵演習主要流程包括：第1、2天「戰力保存、整體防空」，第3天「聯合截擊」，第4、5天「聯合國土防衛」

漢光演習今天進入第4天，國軍部隊今天於台灣各地執行「反擊作戰」科目演練，地點包括台東知本海灘、花蓮北埔海灘及桃園護國宮等處。針對演練構想，軍方人士告訴中央社記者，敵人不會只從單點進犯，而是多點、多處，並以非正規、正規等方式進行，因此必須針對敵情，於全台各地同步演練相同科目。

記者上午實地前往桃園護國宮拍攝反擊作戰演練，除反擊作戰傳統科目外，隸屬政治作戰局的心戰大隊也模擬戰爭時期成立心戰特遣隊，搭配1輛二代心戰作業車、2輛心戰喊話車、1輛機動廣播車、1架UAV無人飛行載具，協力裝甲584旅執行反擊作戰。

國軍心戰大隊28日在桃園護國宮一帶實施反擊作戰演練，二代心戰作業車則首次投入漢光演習。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
國軍心戰大隊28日在桃園護國宮一帶實施反擊作戰演練，二代心戰作業車則首次投入漢光演習。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊在機動廣播車錄製音訊，實施心戰作業。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊在機動廣播車錄製音訊，實施心戰作業。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日

二代心戰作業車為去年剛接裝，並經過一連串訓練及戰術測評後首次投入漢光演習，執行「假訊息反制」演練，針對敵軍傳散不實訊息的狀況進行反制，展現政戰專業部隊有效支援軍事作戰的能量。

演練展開，首先由搭載30機砲的CM34雲豹八輪甲車、悍馬拖式飛彈車對敵發起反擊作戰，並進行戰傷救護等科目。

隨後對敵實施心戰，心戰作業車人員在車內搭起綠幕，拍攝、剪接影片，以鼓勵部隊士氣；隨後則由城市迷彩塗裝的心戰喊話車奔上馬路，同步播放戰機、戰車等音效，使敵軍錯判戰場情勢，加劇恐懼心理及戰場壓力。

心戰喊話車戰機臨空的音效相當逼真，一旁路過的民眾尚未見到喊話車，就一直抬頭仰望天際尋找戰機的蹤影。

心戰大隊二代心戰作業車110年接裝，並於28日首度投入漢光演習，官兵以綠幕錄製精神短片，以鞏固士氣。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊二代心戰作業車110年接裝，並於28日首度投入漢光演習，官兵以綠幕錄製精神短片，以鞏固士氣。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
城市迷彩塗裝的喊話車播放戰機臨空音效，以混淆敵軍判斷。帶著寵物毛孩騎車的阿伯好奇駐足。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
城市迷彩塗裝的喊話車播放戰機臨空音效，以混淆敵軍判斷。帶著寵物毛孩騎車的阿伯好奇駐足。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日

演習中段，心戰大隊施放無人直升機飛行載具，飛行至一定高度後開始對敵投放大量傳單；機動廣播車則廣播向民眾宣布國軍戰果，鞏固民心士氣。

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軍方指出，現代戰爭型態已非傳統單一作戰模式，採取認知作戰、假訊息傳播、謠言傳散等多元手法結合作戰攻勢，已成為不容忽視的戰略作為，不僅能瓦解敵心防意志，深化敵戰場恐懼，更能大幅降低人員武器戰損危害，達成預期作戰目標，形成不戰而屈人之兵的成效。

軍方表示，心戰特遣隊為具備反制中共對台認知作戰能力的專業部隊，可在30分鐘內完成開設，並在短時限內產製心戰影音成品、快速印刷文宣海報、心戰傳單及澄清圖。（編輯：郭無患）1110728

心戰特遣隊檢整無人直升機，準備空投傳單對敵認知作戰。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰特遣隊檢整無人直升機，準備空投傳單對敵認知作戰。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊出動無人直升機準備空投傳單。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊出動無人直升機準備空投傳單。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊出動無人直升機空投傳單，傳單寫著「操演成功」。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊出動無人直升機空投傳單，傳單寫著「操演成功」。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊官兵在進行任務提示後，準備駕駛心戰廣播車（後）執行廣播任務。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
心戰大隊官兵在進行任務提示後，準備駕駛心戰廣播車（後）執行廣播任務。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
圖為官兵與機動廣播車。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
圖為官兵與機動廣播車。中央社記者游凱翔攝 111年7月28日
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