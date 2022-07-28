模擬敵軍登陸東海岸 裝甲運兵車灘頭反擊作戰

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）漢光38號演習進入第4天，因應中共頻擾東部，第二作戰區今天實施反擊作戰操演，模擬向已登陸七星潭沿岸北埔海灘敵軍發起反擊，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊，強勢殲敵於水際灘頭。

軍方指出，因應中共近期在東部空、海域，以海軍、空軍及無人機日益頻繁的侵擾，第二作戰區今天分別於花蓮北埔海灘及台東知本海灘地區執行反擊作戰演練。

演練模擬實際作戰場景，上午9時由空中兵力及作戰區砲兵部隊對近岸來犯敵軍船團實施火力制壓，演練部隊接獲反擊命令後，即由機步部隊出動12輛CM-21裝甲人員運輸車、171名官兵，向海岸敵軍目標區展開激烈反擊，殲敵於水際灘頭，達成作戰任務。

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另考量敵軍可能行動，作戰區於發起反擊同時編組兵力，演練敵軍對花蓮地區基地進行反突擊作戰，操演過程中官兵不畏烈日，展現高昂戰志及團結合作精神。

軍方指出，反擊作戰是漢光演習的重點科目，七星潭沿岸是花蓮地區可能的登陸地區，一旦失守，敵軍將可直入空軍花蓮及佳山基地，一旦被佔領或癱瘓，恐重擊國軍戰力，透過「實戰化」訓練排定部隊至戰術位置、機動及打擊路線實施演練。（編輯：陳仁華）1110728

漢光38號演習進入第4天，第二作戰區28日實施反擊作戰操演，模擬向已登陸七星潭沿岸北埔海灘敵軍發起反擊，在砲兵火力支援下，實施密集攻擊、殲滅敵軍。中央社記者張祈攝 111年7月28日