不滿Chinese變Lunar 中國網友新年出征要求道歉

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（中央社台北23日電）「農曆新年」的英文翻譯觸動中國敏感民族情緒，包含博物館、遊樂園與服飾品牌，使用Lunar而非Chinese，引發中國民眾不滿。另有韓國學者稱農曆新年不只屬於中國，同樣被出征。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網與香港01報導，近日英國大英博物館（The British Museum）在一則發文中使用Korean Lunar New Year（韓國農曆新年）而引發爭議，不少中國網友認為「中國的節日被韓國剽竊」，因此湧入大英博物館的社群平台留言謾罵，並要求道歉。

此外，迪士尼度假區（Disneyland Resort）21日在官方推特發布祝賀農曆新年的賀文，以Lunar New Year稱呼農曆新年，並且歡迎遊客到加州迪士尼樂園旅遊，歡度新年。這篇貼文同樣引發中國網友不滿，並在貼文下方大量留言，要求道歉並正名為Chinese New Year，其中不乏謾罵與攻擊言詞。

除了國外的企業與組織，中國國內同樣有人「不慎」使用了Lunar New Year，而被要求道歉。

中國演員王鶴棣所創立的個人服裝品牌D.Desirable，日前在Instagram發布新年祝賀時，也使用了Lunar New Year一詞，這篇貼文同樣遭憤怒的中國網友出征。

品牌方不久後將文章刪除，並重新發了祝賀Chinese New Year的貼文。

報導提到，網路上日益引發爭議的農曆新年的「名稱歸屬權之爭」大致上可以分為兩個部分。其中一個是農曆新年並非專屬於中國，包含韓國、越南等地都有農曆新年的習俗；另一個則是英語中該被稱作Chinese New Year還是Lunar New Year，雖然只有一詞之差，但在很多人眼中這兩個詞卻有著天壤之別。

報導指出，韓國誠信女子大學教授徐坰德於18日在個人社群平台上發文稱，農曆新年並非中國獨有節日，包含韓國、越南及菲律賓等亞洲國家都有這個節日，英文翻譯應改成Lunar New Year。

這樣的呼籲同樣引發大量中國網友出征，要求他道歉。

芝加哥大學政治系教授楊大利在報導中說，這項爭議牽涉多元文化和跨國背景下的文化敏感性問題，「雖然在漢族地區是陰曆（實際上是農曆）新年，但生活在非漢族地區和其他國家的人們可能有不同的傳統和文化，這些傳統和文化自然需要一些認可」。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎在報導中指出，這之中有太多的民族主義，且可能受到社群媒體的推波助瀾。

他認為，「農曆新年」是一個廣義的詞彙，是「描述的是慶祝的時期，而不是所做的事情」，儘管農曆新年源自中國，但在各個地方的慶祝活動都有所不同，因此便會產生不同的稱呼。例如，越南十二生肖將今年視為「貓年」，其他地區則是兔年，慶祝活動也可能發生變化。（編輯：吳柏緯/邱國強）1120123