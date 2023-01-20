日相岸田文雄兔年春節賀詞 期待和平與復甦

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（中央社東京20日綜合外電報導）日本首相岸田文雄小年夜以繁體和簡體中文發表春節賀詞，祈願新的一年「是和平的」，期待各地生活早日恢復常態，也承諾與國際社會合作，維護基於普世價值的國際規範與原則。

岸田的繁體和簡體版賀詞內容相同，只有文末祝辭略有差別。

他說：「謹向在日本生活工作的華僑華人及全球喜迎春節的朋友拜年。」

岸田表示，過去的一年不斷面對嚴峻的新冠肺炎疫情以及戰爭的恐懼，他由衷地希望，新的一年是和平的，也期待全球各地的生活儘快復甦，恢復常態。

他提到：「我更希望，不論諸位身在何地，新的一年，能夠在更加和平的環境下，以安穩的心境期待更好的未來。為此，日本將持續與國際社會合作，維護和加強基於普世價值的國際規範與原則。」

岸田說：「在面對困難時，我們要學習古人的智慧，既要穩步前行，遇事時更要一氣奮進。只要大家一起努力，任何困難必能克服。」

岸田在繁體版的文末祝辭寫道：「新春佳節，玉兔呈祥、萬事如意！Happy Lunar New Year!」

簡體版的祝辭則是：「恭祝各位兔年行好運、心想事速成！Happy Lunar New Year!」（編輯：曾依璇/核稿：何宏儒）1120120