中國提案獲通過 農曆春節被列為非物質文化遺產

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（中央社記者邱國強北京5日電）新華社報導，聯合國教科文組織4日舉行會議通過中國提案，正式將農曆春節列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。這使得中國共有44個項目被列入「非物質文化遺產」，總數居全球之冠。

根據報導，聯合國教科文組織（UNESCO）「保護非物質文化遺產政府間委員會」當地時間4日在巴拉圭亞松森舉行第19屆常會，將中國申報的「春節—中國人慶祝傳統新年的社會實踐」提案，列為「人類非物質文化遺產代表作」名錄。

根據「保護非物質文化遺產政府間委員會」的中文說明，在中國，「春節」標誌著新年的開始，以傳統曆法正月初一為歲首。春節前後，人們展開「一系列社會實踐」，辭舊迎新，祈福納祥，歡慶家庭團圓，促進社區和睦，這一慶祝過程俗稱「過年」。

說明提到，除參加公共慶典外，人們祭祀天地和祖先，並向長輩、親友及鄰里拜年，表達美好祝願。該遺產專案為中國民眾提供了「認同感和持續感」。

新華社報導則說，數千年來，春節不斷維繫和強化著「個人、家庭和國家的情感紐帶，對中華文明的綿延賡續發揮了重要作用」。隨著海外傳播範圍的日趨擴大，春節已成為「世界普遍接受、認同和欣賞的中華文化符號」。

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報導宣稱，「春節」被列入「人類非物質文化遺產代表作」名錄，「對增進海內外中華兒女的文化認同、踐行全球文明倡議、推動搆建人類命運共同體具有重要意義」。

不過，同樣也過農曆春節的韓國、越南，長久以來曾因各自主張春節源自本國，與中國引發爭議及民間激辯，尤以韓國為甚。韓國民間先前更曾主張，將「春節」的英文譯法從Chinese New Year（中國新年）改為Lunar New Year（農曆新年），引發中國民間強烈不滿，雙方民眾更在網路上爆發激戰。（編輯：吳柏緯）1131205