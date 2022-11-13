黃明志「玻璃心」魅力不退 再獲十大單曲肯定

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（中央社記者葉冠吟台北13日電）中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共同主辦的「十大專輯暨十大單曲」，今天公布2021年度得獎名單，黃明志與陳芳語合作的「玻璃心」再獲十大單曲的肯定。

今年獲獎的年度十大專輯包含：魏如萱Have a Nice Day、黃連煜「滅人山」、蔡健雅DEPART、陳建年pongso no Tao、以莉高露「尋找你」、馬念先Mama Jeans & Daddy Shoes、「小島大歌」南島音樂家「Our Island 我們的島」、YELLOW黃宣 BEANSTALK、許鈞「美夢公司」、百合花「不是路」。

年度十大單曲得主則有：魏如萱「奶奶」、黃連煜 feat.桑布伊「滅人山」、艾怡良「貪」、新寶島康樂隊「現實的女性」、盧廣仲「輕輕」、ØZI x 蛋堡「DEATH TRIP 跑馬燈」、淺堤「恬恬一下仔」、珂拉琪「萬千花蕊慈母悲哀」、黃明志 feat.陳芳語「玻璃心」、羅思容與孤毛頭樂團「測量」。

得獎名單正式公布後蔡健雅相當開心，尤其此次是她回歸純粹極簡的創作原點，DEPART專輯能被評審聽見並青睞推薦，她認為是非常美好的結果。

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盧廣仲則以「輕輕」獲得十大單曲，收到獎座後立即開心合照，他表示近年雖跨足其他領域，但回歸音樂還是最自在的表現，很享受每次創作過程，感謝評審肯定，更謝謝歌迷朋友支持，「祝福大家都能心輕輕、體康康」。

中華音樂人交流協會理事長丁曉雯表示，今年適逢十大選拔25週年，特別規劃在21日舉行音樂人派對，計畫邀請逾百名歷年十大得主及唱片圈音樂人、流行音樂相關工協會代表人、大學流行音樂系所主管，提供音樂人交流平台，希望藉此讓台灣流行音樂能傳承前輩們豐沛經驗，也窺見新秀們實力展現。（編輯：陳政偉）1111113