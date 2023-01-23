農曆新年不寫Chinese字樣 新加坡南洋理工大學：考量文化多樣性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）新加坡南洋理工大學在農曆新年展板的英文使用Lunar New Year而非Chinese New Year，遭人惡意竄改為Chinese，引發網友熱議。校方回應表示，學校有來自中國、越南、韓國等地的師生同慶新年，基於多樣性、包容性精神，決定使用Lunar New Year。

新加坡社會以華人為主，同樣也慶祝農曆新年。新加坡8視界新聞網日前報導，新加坡南洋理工大學使用Lunar New Year，而未使用Chinese New Year，造成部分學生不滿，有人把學校新春嘉年華活動展板上的Lunar字眼劃掉，改成Chinese，引發網友熱議。

據報導，一名網友在中國社群媒體「小紅書」發文稱，對南洋理工大學不允許在校園活動中使用Chinese New Year感到不悅，「這是對華人學生的尊重嗎」？

南洋理工大學中國留學生會日前也在小紅書發聲明，南大學生事務辦公室要求所有學生組織使用Lunar New Year。

南大發言人回覆新加坡媒體詢問時表示，該校有來自不同國家的學生、員工，包括來自中國、韓國及越南，他們都在這段期間慶祝新年。

發言人說：「本著多樣性和包容性的精神，我們在年度慶祝活動中，使用了Lunar New Year這個詞。」

亞洲文化圈共有的農曆新年英文表達方式近來再次引發議論，除了南大這起事件，還包括中國及韓國網友論戰。韓國誠信女子大學教授徐敬德發起將農曆年英文「正名」為Lunar New Year，社群帳號卻遭中國網友洗版。（編輯：韋樞）1120123