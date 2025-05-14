藝人威廉涉躲兵役案 新北警赴台東機場帶回

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，今天擴大搜索，新北市刑大人員下午守候在台東豐年機場，把從綠島返回的藝人威廉帶走。威廉面對媒體時表示，自己是主動到案。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書，今天指揮新北市警察局刑警大隊3名刑警到台東豐年機場帶人。

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威廉因到綠島拍片，得知消息後透過臉書貼出自己進入綠島分駐所的照片，寫著「別擔心我主動面對配合」。隨後從綠島搭下午1時35分的班機，1時55分抵達台東豐年機場。

威廉抵達機場後並未走出管制區，在廁所停留了10幾分鐘，於機場守候的3名新北市刑警直接進入管制區內帶人。至於是否直接拘提威廉，警方未回答；威廉面對媒體詢問時說「我是主動到案」，隨後刑警將威廉帶回新北市。（編輯：黃名璽）1140514

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，14日擴大搜索，新北市警局刑大人員守候在台東豐年機場，將從綠島返回的藝人威廉帶走。至於是否直接拘提威廉，警方未回答。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，藝人威廉（左1）疑涉案，他14日從綠島搭乘班機，下午抵達台東豐年機場後，並未走出管制區，在廁所停留了10幾分鐘，於機場守候的新北市刑警直接進入管制區內帶人。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日