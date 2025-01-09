網謠傳台北榮總麻疹大流行 最高檢發交士檢查明

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）網路謠傳「北榮麻疹大流行！門診的N95都戴上了」。最高檢察署今天表示，不實訊息引發國人恐慌，已發交士檢查明，以安民心。士檢指出，已分案釐清，若涉及不法，將依法嚴處。

最高檢察署發布新聞稿指出，近日網路謠傳「北榮麻疹大流行，門診N95口罩全戴上了」等不實訊息，引起國人恐慌，今天彙整相關資料，發交士林地檢署詳予調查，以安民心。

新聞稿指出，士檢已指派重大刑案專組主任檢察官羅韋淵成立專案小組，儘速查明消息來源，並釐清相關疑慮，後續調查結果將陳報台灣高等檢察署及最高檢察署。

最高檢察署指出，相關不實訊息引發國人恐慌及關切，散布者的不法行為，可能損害台北榮總醫院及衛生福利部疾病管制署就傳染病的防疫衛教工作，也可能觸法。

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最高檢察署進一步表示，散布不實訊息者可能違反傳染病防治法的規定，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人，科處以新台幣300萬元以下罰金，與刑法的以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處2年以下有期徒刑，以及社會秩序維護法規定，散布謠言足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

最高檢察署呼籲，對於疫情相關不實訊息，請國人冷靜、理性求證，切勿輕信謠言，並不要轉傳散布，以免觸犯刑罰。士檢也透過新聞稿指出，已分案積極偵辦，並將依照最高檢察署發交指示，儘速查明釐清，若有涉及任何不法，也將依法嚴處。（編輯：張銘坤）1140109