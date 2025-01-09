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北北基桃低溫特報 強烈大陸冷氣團先濕後乾 13縣市入夜探10度以下

2025/1/9 18:41（1/9 18:58 更新）
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圖為北市文山區騎車民眾穿外套禦寒。中央社記者郭日曉攝 114年1月9日
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，預計先濕冷後乾冷，明天嘉義以北等13縣市局部平地防攝氏10度以下低溫；13日白天冷氣團減弱，但早晚輻射冷卻影響，可能有局部9度以下低溫。

中央氣象署發布低溫特報，強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明天新竹以北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，嘉義以北有局部10度以下氣溫發生。

低溫橙燈地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；低溫黃燈為苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、金門縣。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，11日之前偏濕冷，12至14日為乾冷。預估明天西半部、東北部平地低溫為11至13度，花東、南部地區約15度；白天高溫北部、東北部13至15度，整天偏冷，中南部約19至22度，留意日夜溫差。

林定宜表示，這波強烈大陸冷氣團預估13日白天減弱，但13、14日夜晚清晨因輻射冷卻影響，氣溫仍然偏低，北部、東北部、中部低溫約9度；白天回溫明顯，北部高溫約21度、中部約23度、南部24度。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

林定宜提到，入冬以來雖然氣象署也曾發布強烈大陸冷氣團的提醒，但先前皆未達標，這次若達標（台北氣象站低溫達12.4度以下），就會是首波達標的強烈大陸冷氣團。

降雨方面，林定宜指出，11日之前水氣偏多，桃園以北、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨；12日開始水氣漸減，僅東半部地區有零星短暫雨；13、14日各地大多為晴到多雲。

林定宜說，11日之前若溫度及水氣能配合，北部、東北部2000公尺以上高山有機會降雪；中部9、10日2500公尺以上，11日3000公尺以上也有降雪機率。

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林定宜提醒，明天東北風明顯偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，近海風浪約3至4公尺。

林定宜說，預估15日東北季風增強、16日影響，北部及東北部地區天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨；另外，南方雲系北移，南部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。（編輯：陳清芳）1140109

#低溫特報
#林定宜
#強烈大陸冷氣團
#中央氣象署
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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