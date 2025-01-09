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吳德榮：愈晚愈濕冷低溫探10度以下 高山降雪機率高

2025/1/9 08:55（1/9 09:05 更新）
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遊客在太平山國家森林遊樂區賞雪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象專家吳德榮表示，今天強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈濕冷，部分平地低溫將降至攝氏10度以下，今晚至11日高山降雪機率高；12日至13日清晨，輻射冷卻作用部分平地有降至5度極端低溫的機率。

根據中央氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「強烈大陸冷氣團」南下，北部、東半部轉有局部短暫雨；北台灣氣溫陡降、愈晚愈濕冷，部分平地最低氣溫將降至10度以下。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天至12日清晨「強烈大陸冷氣團」籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。明天、11日北台灣白天高溫才14、15度，整天持續濕冷，中南部也會轉冷，部分平地最低氣溫可降至7度左右。

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吳德榮說，12日白天至13日清晨、仍受強烈大陸冷氣團影響，天氣轉晴冷，白天因陽光加熱、氣溫稍回升，入夜強「輻射冷卻」作用，部分平地甚至有降至5度「極端低溫」的機率。今晚起至11日，3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上也有機會。

吳德榮提到，最新各國模式模擬，13日白天起至14日各地晴朗穩定，冷空氣漸減弱、逐日回暖，早晚氣溫仍偏低。15日另一波冷空氣逐漸接近，16、17日影響，模擬強度較目前這波弱，但各國模式皆在頻繁調整，還需要觀察。（編輯：李亨山）1140109

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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